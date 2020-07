Haus in Düsseldorf eingestürzt : Feuerwehr startet Suche nach vermisstem Bauarbeiter

Düsseldorf In einem Innenhof im Düsseldorfer Stadtteil Friedrichstadt ist ein mehrstöckiges Gebäude eingestürzt. An dem Haus aus den 50er Jahren wird derzeit gebaut. Die Suche nach einem vermissten Bauarbeiter gestaltet sich schwierig.

In einem Innenhof zwischen Tal- und Luisenstraße ist am Montagmittag ein mehrstöckiges Gebäude eingestürzt. Die Feuerwehr sucht auf der schwer zugänglichen Unglücksstelle einen 39 Jahre alten Bauarbeiter, der seit dem Einsturz vermisst wird.

Die Arbeiten gestalten sich schwierig. Das Gerüst, das hinter dem Hauptgebäude an der Luisenstraße steht, ist einsturzgefährdet und wird zunächst von den Höhenrettern abgetragen. Trümmerteile sind zwischenzeitlich nach gerutscht. Die Feuerwehrleute bereiten sich auf einen Einsatz bis tief in die Nacht vor.

Die Stadtwerke sind mit einem Notfallmanager vor Ort vertreten. Der Strom wurde im Haus abgestellt, ebenso die Fernwärmeleitung gekappt. Das Wasser wurde vor dem Haus auf der Straße abgestellt. Das Technische Hilfswerk ist für die Fachberatung ebenfalls da. Ebenso an der Einsturzstelle: die Kripo, die Bauaufsicht, das Amt für Arbeitsschutz, die Stadtwerke haben die Energiezufuhr abgesperrt. Zudem hat die Feuerwehr eine mobile Einsatzleitstelle in der Luisenstraße aufgebaut.

Eckhard Maedel ist Anwohner im Block des zusammengestürzten Hauses. „Wir saßen gerade beim Mittagessen auf der Terrasse, als wir ein Geräusch hörten. Es hörte sich an wie ein Abrutschen, wenn Geröll oder Schutt abgeladen wird“, berichtet er. „Es dauerte aber extrem lang und dann stieg eine weiße Staubwolke auf. Wir haben erst gedacht, es ist nicht so schlimm, hier ist gerade viel im Bau. Als wir dann die vielen Sirenen hörten, wussten wir, es ist etwas Ernstes.“

Das Haus befindet sich in Besitz einer Firma für Verpackungsmaterial und wurde früher als Verwaltungsgebäude genutzt. Nach Angaben des Betriebs wurde das Haus in den 30er Jahren neu errichtet, von der Firma bezogen, im Zweiten Weltkrieg jedoch zerstört. Nachdem das Haus an der Luisenstraße in den 50er wieder aufgebaut wurde, hat die Firma das Gebäude erneut bezogen und dort bis 1996 ihren Hauptsitz gehabt.