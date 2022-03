Düsseldorfer Richter stellen Verfahren ein : Unfallhergang auf der Hüttenstraße bleibt ungeklärt

Friedrichstadt Hat ein Autofahrer rücksichtslos in der Innenstadt überholen wollen oder musste er einem Hindernis ausweichen? Weil das nicht zu klären war, wurde ein Strafverfahren gegen einen 26-Jährigen eingestellt.

Nach einem schweren Verkehrsunfall an der Hüttenstraße kam ein Autofahrer (26) am Freitag beim Amtsgericht ohne Schuldspruch davon, muss allerdings als Buße 400 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.