Neuanfang in Düsseldorf-Friedrichstadt : Kucheneck sucht ein neues Zuhause

Friedrichstadt Die alte Tankstelle an der Bilker Allee wird abgerissen – früher als gedacht. Nicht nur der Kulturverein Brause verliert sein Vereinsheim. Auch Friederike Thyssen sucht für ihr Café ein neues Lokal.

Ein bisschen klemmt die alte Tür zum Café, das so klein ist, dass kaum zwei Tische reinpassen. Ein paar Sitzplätze gibt es auf der Fensterbank, die gepolstert ist mit rot-weißen Kissen. Manche unifarben, andere mit Karos und Streifen, mal dicken, mal dünnen Linien. Das Herzstück des kleinen Ladens mit dem großen Schaufenster ist das Regal vor der rot-weiß bemalten Wand – eine Konstruktion, die drei Etagen hat und die voller selbst gebackener Kuchen ist. Erdbeer-Vanille, Rhabarber-Baiser, Apfel-Mandel-Caramel, das könnte noch ewig so weitergehen – einer schöner als der andere, köstliche Schweinereien, in jedem Fall eine Sünde wert. Jeden Tag steht Friederike Thyssen in der Früh auf, manchmal schon um fünf Uhr, backt unter der Woche bis zu 30, an Wochenenden manchmal 60 Tartes und Kuchen, die sie in dem kleinen Café mit dem so passenden Namen an der Bilker Allee verkauft. Eine kleine Ecke der ehemaligen Tankstelle hat Thyssen vor acht Jahren bezogen, Kucheneck hat sie ihr Café getauft, das nicht perfekt ist und trotzdem so unperfekt perfekt. Weil es nicht künstlich vin tage ist, der Lack von den Holzstühlen wirklich abblättert, weil Friederike Thyssen so viel Herz in das Kucheneck gesteckt hat. Sie ist per du mit den meisten Gästen und wartet geduldig, bis sich die Kunden für ein Stück ihrer Kuchen entscheiden, manchmal dauert das, die Auswahl ist so groß.