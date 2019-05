Gärtnern in Düsseldorf : Ein Gemüsebeet für die Nachbarn

Friedrichstadt Die Initiative Slow Food Youth Düsseldorf hat auf dem Fürstenplatz Hochbeete für das Viertel angelegt.

Den Düsseldorfer Ableger eines deutschlandweiten Netzwerks gibt es eigentlich schon seit 2012, damals gehörten der Gruppe vor allem Studenten an, die irgendwann gegangen sind, ins Ausland oder in eine andere Stadt. Thomas Deckert, der mit seinen 39 Jahren eigentlich schon ein bisschen zu alt ist, hat die Initiative Slow Food Youth reaktiviert, nachdem er Kira van den Hövel beim grünen Markt im Zakk traf und die beiden ein paar gute Ideen ausgetauscht haben. Über Facebook hat Deckert Mitstreiter gesucht, bald auch welche gefunden: Wiebke und Nils Sowen zum Beispiel, Lilly Francis und Frieda Jäkel. Sie alle stecken hinter den drei Hochbeeten in Friedrichstadt, die den Fürstenplatz ein bisschen aufwerten wollten mit ihrer Aktion, die einen Ort schaffen wollten für sich und die Nachbarn, die Eltern, die mit ihren Kindern kommen, „vielleicht machen wir ja eine große Tafel, wenn das Gemüse gewachsen ist“, sagt Deckert.

Kontakt Etwa zehn Aktive Mitglieder gehören zu Slow Food Youth Düsseldorf. Die Gruppe sucht weitere Mitstreiter. Infos gibt es bei Facebook oder per Mail an youthduesseldorf@slowfood.de.

Das alles macht Slow Food Youth Düsseldorf natürlich nicht ohne Grund: „Gärtnern verbindet so vieles“, sagt Thomas Deckert. Wer sich auseinandersetzt mit den Pflanzen, Zeit investiert, der geht auch bewusster um mit seinem Essen, produziert dann weniger Abfall. Deckert hat selbst einen kleinen Garten, in Lörick, kauft auf den Märkten am Friedensplätzchen und am Kolpingplatz ein. Wann er das letzte Mal im Supermarkt war, das weiß der 39-Jährige gar nicht mehr, „aber auch da bekommt man regionale und saisonale Produkte“, sagt Wiebke Sowen.