Bezirkspolitik in Düsseldorf Reichsgasse soll umfassend erneuert werden

Düsseldorf · Die Reichsgasse in Düsseldorf-Unterbilk befindet sich in einem schlechten Zustand, sie soll umgebaut werden. In der Sitzung der Bezirksvertretung 3 geht es auch um neue Baumpflanzungen sowie die Errichtung eines Fußgängerüberwegs vor dem Wim-Wenders-Gymnasium.

13.09.2023, 10:41 Uhr

Der Straßenbelag in der Reichsgasse musste bereits mehrfach geflickt werden. Foto: Bretz Andreas

Von Christopher Trinks

STADTBEZIRK 3 Die Bezirksvertretung 3, zuständig für Friedrichstadt, Unterbilk, Hafen, Hamm, Volmerswerth, Bilk, Oberbilk und Flehe, tagt am Dienstag, 19. September, um 17 Uhr im Stadtteilzentrum Bilk, Bachstraße 145. Die Sitzung ist öffentlich. Die Tagesordnung steht unter www.duesseldorf.de/Medienportal/sitzungen.html Was steht unter anderem auf der Tagesordnung? 1. Der Umbau der Reichsgasse 2. Eine Informationsvorlage zu der Umsetzung des Stadtbaumkonzepts für die kommende Pflanzperiode im Stadtbezirk 3 3. Die Errichtung eines neuen Fußgängerüberwegs (Zebrastreifen) über die Schmiedestraße zum Wim-Wenders-Gymnasium Warum sind die Themen wichtig für die Bürger? 1. Die Reichsgasse zwischen Fürstenwall und Reichsstraße befindet sich in einem schlechten Zustand. Der Bitumen-Straßenbelag weist zahlreiche Risse und Unebenheiten auf und musste in der Vergangenheit bereits mehrfach instandgesetzt werden. Daher soll die Reichsgasse nun umfangreich saniert und umgestaltet werden, das alte „Gassenbild“ jedoch erhalten bleiben. Per Beschluss der Bezirksvertretung sollen nicht nur die Rinnsteine, sondern auch alle Kanal- und Schachtdeckel sowie Einbauten erneuert werden. Auch die vorhandene, alte Gasbeleuchtung der Straße wird entfernt und durch acht neue Stromleuchten ersetzt werden. Beide Maßnahmen könnten 273.000 Euro kosten und 2024 starten. Für den Anliegeranteil beantrag die Stadt Düsseldorf zugunsten der beitragspflichtigen Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen, die im Idealfall die Straßenausbaubeiträge vollständig decken könnten. 2. Das Stadtbaumkonzept sieht die Pflanzung neuer Straßenbäume und Sanierung vorhandener Baumstandorte in klimatisch besonders belasteten Stadtteilen vor. Es ist Teil eines der fünfzehn Schlüsselmaßnahmen Düsseldorfs zur Klimaanpassung. Für die Pflanzperiode 2023/2024 wurden nun neue Standorte im Bezirk ausgemacht. Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt informiert die Bezirksvertretung darüber, dass an der Lorettostraße ein Tulpenbaum und ein Ahorn gepflanzt werden sollen, für die ein Parkplatz wegfällt. Des Weiteren werden auf einem Grünstreifen an der Plockstraße sieben Eschen und Am Kuhtor zehn Ahornen gesetzt. Zudem sollen 61 Baumstandorte saniert und bei 15 weiteren der Baumbestand erneuert werden. 3. Die Straßenplanung für die Wiederherstellung des Seitenraums rund um das neugebaute Wim-Wenders-Gymnasium in Oberbilk ist abgeschlossen. Zusätzlich zu einer neuen Schulbushaltestelle sowie Zufahrten zum Grundstück, Lehrerparkplatz und für die Feuerwehr soll nun auch ein Fußgängerüberweg entstehen, welcher den Schülern ein sicheres Überqueren der Schmiedestraße ermöglicht. Bislang befindet sich dort eine Querungsstelle mit Mittelinsel, die um einen Zebrastreifen erweitert und mit taktilen Elementen (etwa Bodenleitsysteme für Sehbehinderte) ausgestattet werden soll. Die BV rechnet mit Gesamtkosten von ca. 90.000 Euro. Die Hälfte soll aus dem Budget des Amtes für Verkehrsmanagement finanziert werden. Darin enthalten sind auch zwei Straßenleuchten für 10.000 Euro.

(ctri)