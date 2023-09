Bezirkspolitik in Düsseldorf Reichsgasse soll umfassend erneuert werden

2. Das Stadtbaumkonzept sieht die Pflanzung neuer Straßenbäume und Sanierung vorhandener Baumstandorte in klimatisch besonders belasteten Stadtteilen vor. Es ist Teil eines der fünfzehn Schlüsselmaßnahmen Düsseldorfs zur Klimaanpassung. Für die Pflanzperiode 2023/2024 wurden nun neue Standorte im Bezirk ausgemacht. Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt informiert die Bezirksvertretung darüber, dass an der Lorettostraße ein Tulpenbaum und ein Ahorn gepflanzt werden sollen, für die ein Parkplatz wegfällt. Des Weiteren werden auf einem Grünstreifen an der Plockstraße sieben Eschen und Am Kuhtor zehn Ahornen gesetzt. Zudem sollen 61 Baumstandorte saniert und bei 15 weiteren der Baumbestand erneuert werden.