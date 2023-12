Programm in Düsseldorf endet Das Zentrenmanagement verabschiedet sich

Noch einmal kamen sie alle im Büro an der Hausnummer 40 zusammen: Händler, Anwohner, Bezirkspolitiker, IHK- und Stadtwerke-Vertreter, um Matthias Gerke zu verabschieden. Man sei dankbar, aber auch traurig, so der Tenor. Anderthalb Jahre lang leitete er das Zentrenmanagement an der Friedrichstraße. Zum Jahresende ist Schluss: Das Büro wird geräumt, das Zentrenmanagement schließt.