Stadtgestaltung : Der Mintropplatz soll ein Ort zum Wohlfühlen werden

Düsseldorf Anwohner, Passanten und Obdachlose haben viele Ideen zur Verbesserung des Platzes. Die Vorschläge sind an die Politik weiter gegeben worden.

So haben auch Obdachlose eine Stimme bekommen, die jetzt durch die Vorstellung der Projektergebnisse hörbar wurde. Viele Ideen für die gemeinsame Entwicklung des Mintropplatz wurden geboren. So können sich Platzbesucher einen gemeinsamen Gartenbereich vorstellen, kulturelle Veranstaltungen sollten stattfinden, die Müllcontainer sollten verschwinden, der Boden farblich gestaltet werden, es fehlen Toiletten und oft wurde der Wunsch nach freiem W-Lan geäußert. Es soll ein Wohlfühlort werden, an dem es zum Austausch, zu Dialogen und Kommunikation kommt. „Es gibt Kleinigkeiten, die eine große Wirkung haben“, sagt Ziener. „Es stand schon mal ein Obstwagen hier, da haben sich Wartende, egal welcher sozialen Verortung, ganz zwanglos gemischt und sind ins Gespräch gekommen.“ Was jetzt genau mit dem Mintropplatz passiert, ist ungewiss. „Wir haben ein Zeichen gesetzt, dass wir noch da sind“, so Ziener. „Die Lokal- und die Bezirkspolitik weiß schon Bescheid, aber wir werden durch verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten der Ergebnisse die Ideen an die Öffentlichkeit und weiter in die Politik hineintragen.“