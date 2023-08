Friedrichstadt Chorspaziergang rund um den Kiez am Mintropplatz

In diesem Jahr wird von Mitte August im Rahmen verschiedener Termine ein Chor seine Probe, anstatt an der üblichen Probenstätte, im Mintrop-Kiez abhalten – sozusagen live und Open Air. Die drei Stationen sind (im Sinne eines Quartierspazierganges) in dieser Reihenfolge: der Mintropplatz, der Hof des Awo Zentrum plus an der Mintropstraße sowie der Stresemannplatz. Der Aufenthalt für die Proben pro Station betragen circa 25 Minuten. Die Chöre variieren in ihrer Stärke zwischen sechs und 30 Personen.