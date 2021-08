Bäume in Düsseldorf : Mehr Fingerspitzengefühl

Meinung Düsseldorf Wenn Bäume nicht mehr verkehrssicher und eine Gefahr für Leib und Leben sind, dann müssen sie natürlich gefällt werden. Wie das Ganze kommuniziert wird ist aber eine andere Sache. Und da hat die Stadt dringenden Nachholbedarf.

Wenn Bäume gefällt werden, nehmen das die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer nicht mehr einfach so hin. Und je mehr Bäume aus dem Stadtbild verschwinden, umso kritischer werden Fällungen hinterfragt. Dass gerade an der Gustav-Poensgen-Straße die Bestürzung so groß ist, liegt an der Geschichte der Straße. Als es einen Freibrief geben sollte für die Bahn, 71 Platanen fällen zu dürfen, wenn sie denn im Weg stünden beim Bau der Lärmschutzwand, wurden die Anwohner laut. Sie waren es, die die Verantwortlichen bei der Stadt zum Nachdenken bewegten.