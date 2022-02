LED-Leuchten oder Gaslaternen : Düsseldorfer stimmen über Straßenlicht ab

Friedrichstadt An der Jahnstraße in Friedrichstadt stehen moderne Leuchtstelen auf Betonpfosten. Die Bürger sollen nun sagen, ob sie die Gasleuchten zurückwollen.

Vor etwa sechs Jahren wurden an der Jahnstraße zwischen Bilker Allee im Süden und Herzogstraße im Norden historische Gaslaternen entfernt. Und zwar wegen des „altersbedingten Zustands und aus Sicherheitsgründen“, wie ein Sprecher der Stadt mitteile, aber sehr zum Ärger von Lutz Cleffmann von der Initiative Düsseldorfer Gaslicht. „Die Gaslaternen an der Jahnstraße stünden heute unter Denkmalschutz , hätte es sie bei der Begehung durch die Verantwortlichen noch gegeben“, sagt er. Die Stadtverwaltung hat die Gaslaternen durch hohe Elektroleuchten ersetzt. Statt sie aber final im Asphalt zu verankern, stehen diese E-Leuchten noch immer auf Betonfüßen – seit bald sechs Jahren. Schön ist anders, findet Cleffmann, der von Anwohnern zudem gehört hat, die neuen und offenbar provisorischen Stelen würden wegen ihrer Höhe bis in die Wohnungen strahlen.

Unwetterwarnung am Donnerstag : Bis zu 120 Stundenkilometer in Düsseldorf erwartet – Schulen und Kitas geschlossen

Wo am Wochenende in Düsseldorf demonstriert wird

Corona-Proteste und Hanau-Gedenken : Wo am Wochenende in Düsseldorf demonstriert wird

Denn Lutz Cleffmann betont, dass es durchaus möglich sei, die neuen Lichtstelen wieder gegen Gaslaternen zu tauschen. „Es gibt ja noch aufbereitete Gaslaternen, sie sehen aus wie jene, die noch stehen.“ Dieser Ansicht widerspricht ein Sprecher der Stadt. Die einzelnen Bausteine der bereits abgebauten Gaslaternen würden als Ersatzteile für die noch stehenden Laternen benötigt. Auf jeden Fall müsse an der Jahnstraße etwas getan werden, sagt Cleffmann. „Der jetzige Zustand an der Jahnstraße geht ja gar nicht.“

Die Gaslaternen haben in der Stadt viele Befürworter, sind jedoch auch umstritten, weil ihr schummriges Licht nicht so stark ist wie jenes der Lichtstelen, die laut Stadt für mehr Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden bieten. Zurzeit stehen an Düsseldorfs Straßen und Plätzen noch 13.800 Gaslaternen, im Jahr 2020 wurden sie vom Institut für Denkmalpflege unter Schutz gestellt. Ihre Standorte werden zurzeit begutachtet. Ein Gremium (der „Kleine Kreis Gasbeleuchtung“) und Vertreter der Bezirksvertretung 3 (zuständig für Friedrichstadt sowie für Oberbilk, Unterbilk, Bilk, Hafen, Hamm, Flehe und Volmerswerth) planen, dauerhaft 10.000 Gaslaternen zu halten, 3800 Leuchten werden folglich abgebaut und durch moderne Leuchten ersetzt. „Die Jahnstraße wurde wegen der zeitlich schon lange andauernden Provisorien vorgezogen“, heißt es vonseiten der Stadt. Noch in 2022 sollen die 16 Stromleuchten mit ihren Betonfüßen sowie die noch bestehenden acht Gaslaternen gegen eine dauerhafte moderne Straßenbeleuchtung mit Strom getauscht werden.