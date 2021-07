Stadtleben in Düsseldorf : Aktionen für das Leben rund um den Mintropplatz

Stadtleben in Düsseldorf

Düsseldorf Wie die Bürger den Wandel der Wohngegend hinter dem Hauptbahnhof erleben, soll die Aktionsreihe „Wir bleiben hier! Jeder braucht einen Platz.“ zeigen.

Der Mintropplatz ist Heimat vieler Anwohner und Geschäftsleute, außerdem liegt der Platz gleichzeitig am Maghreb -Viertel mit seiner vielfältigen Kultur ebenso wie am Hauptbahnhof, sogar Königsallee und Japanviertel sind nur wenige Gehminuten entfernt. Kein Wunder also, dass Investoren den Platz und die umliegende Gegend im Blick haben.