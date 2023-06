Forschung in Düsseldorf „Wir müssen die Gefahren von KI sehen“

Info

Karriere Michael Heck (38) hat am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sein Diplom im Bereich automatisierter Spracherkennung und -verarbeitung gemacht. Am japanischen Nara Institute for Science and Technology schrieb er seine Promotion über „unüberwachtes Lernen“. Seit Mai 2019 forscht er am Institut für Informatik der HHU in der Arbeitsgruppe „Dialog-Systeme und Maschinelles Lernen“.