Schulbau in Düsseldorf : Viel Kunst am neuen Gymnasium

Düsseldorf Der Neubau des Gymnasiums am Heinzelmännchenweg in Flingern soll mit drei Kunstprojekten verschönert werden. Dafür wurde ein Wettbewerb ausgelobt.

() Die Stadt plant den Neubau eines Städtischen Gymnasiums am Heinzelmännchenweg. Anlässlich des Neubaus sollen insgesamt drei künstlerische Entwürfe realisiert werden. Ausgelobt wurde der Kunst am Bau-Wettbewerb von der Kunstkommission der Stadt. Im September kürte sie die drei siegreichen Entwürfe. Der Kulturausschuss hat nun die Realisierung dieser Kunstwerke beschlossen. Dafür werden insgesamt bis zu 126.000 Euro zur Verfügung gestellt.

An einer anderen Stelle werden sich entlang der Magistrale weiße Pfeile im Boden schlängeln, die das emotionale Chaos, das die jugendliche Entwicklung prägt, spielerisch aufgreift. Manche Pfeile führen ins Leere, manche zeigen auf kleine Metallfiguren, die unterschiedliche Emotionen zeigen. Ganz egal, welchen Weg die Schülerinnen und Schüler einschlagen, am Ende steht fest: „Du bist okay“, so der Titel des Entwurfs von Jan Hoeft. Der Künstler lebt und arbeitet in Köln, wo er von 2006 bis 2012 an der Kunsthochschule für Medien studierte.