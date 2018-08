Streit in der Märchensiedlung

Flingern Seit 36 Jahren lebt eine Schaustellerfamilie auf einem Grundstück am Dornröschenweg in Flingern. Die Stadt schickte die Räumungsklage und gewann den Prozess.

Für die Familie Mahler hat sich ihr Traum in der Märchensiedlung in Flingern nicht erfüllt. Gerne wären sie dort am Dornröschenweg wohnen geblieben, wo die Schausteller (in vierter Generation) schon seit 36 Jahren leben und ihre Kirmeswagen abstellen. Die Stadt hatte etwas dagegen, schickte die Räumungsklage – und gewann schließlich auch vor Gericht.