Ausblick : Uwe Wagner setzt aufs Rad und den ÖPNV

Die Haltestelle Lindemannstraße beschäftigt Bezirksbürgermeister Uwe Wagner schon seit Jahren. Foto: Endermann, Andreas (end)

Stadtbezirk 2 Schulbau, Wohnungen statt Hotels und das Haus an der Dorotheenstraße liegen der Bezirksvertretung 2 am Herzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Kampe

Eigentlich ist Uwe Wagner (SPD) immer gern Fraktionssprecher in der Bezirksvertretung 2 gewesen, gute und manchmal hitzige Streitgespräche konnte er in dieser Funktion mit der Opposition führen. Als Bezirksbürgermeister ist das ein bisschen anders, da muss er sich schon mal zurückhalten, auch wenn Uwe Wagner punktuell auf den Tisch hauen kann, immer dann, wenn es nötig wird. Das Amt hat Wagner vor allem wegen der öffentlichen Termine schätzen gelernt, wegen der Menschen im Stadtteil, der Vereine, der Ehrenamtler. Deshalb würde er, sofern es denn die Stimmen bei der Kommunalwahl 2020 zulassen, gerne noch mal Bezirksbürgermeister sein, auch oder gerade weil er „nur“ eine von 19 Stimmen hat, Projekte nicht zur Chefsache machen kann. Uwe Wagner ist einer, der das Miteinander schätzt, und die Themen, die bis zur nächsten Wahl wichtig für ihn werden, sind oftmals auch die Themen seiner Mitstreiter, seiner Parteikollegen sowieso, aber auch die der Opposition. Verkehr, Wohnen, Schulen – „auch wenn die Möglichkeiten der Bezirksvertretung begrenzt sind“, so Wagner, so könne die Stadtteilpolitik im Kleinen unterstützen, Stellschrauben drehen, wie bei der Debatte um den Verkehr.

Verkehr „Wir haben es geschafft, mehr Menschen aufs Rad zu bekommen“, davon ist Wagner überzeugt. Ob Oberbürgermeister Thomas Geisel nun zurecht die Fahrradständer-Offensive stoppt, „müssen wir uns genau anschauen“, so Wagner. Das Modell an der Cranachstraße etwa „ist doof“, findet der parteilose Harald Gaspers, „zumal es gleich daneben genug Freiflächen gibt“. Eine „Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmer“ wünscht sich Harald Neuhaus (CDU), der weiterhin am Ausbau der Ortsumgehung Flingern als Entlastungsstraße mit dem zweiten und dritten Bauabschnitt schon vor 2022 festhält. „Ein ausgewogenes Miteinander“, nennt es Ulf Montanus von der FDP. So stellt es sich auch Uwe Wagner vor, „es ist nicht alles schwarz oder weiß“. Aber der motorisierte Verkehr müsse früher oder später auch auf Flächen verzichten. Deutlich weiter geht da Harald Schwenk von den Grünen, er will sich weiter für die Verkehrswende starkmachen und an sensiblen Einrichtungen wie Schulen, Kitas oder Freizeiteinrichtungen den Verkehr verlangsamen.

Für die Fahrradständer an der Cranachstraße gab es viel Kritik. Das wollen die Stadtteilpolitiker prüfen. Foto: Laura Ihme

Info Wie geht es in der Bezirkspolitik weiter? SPD Uwe Wagner würde gerne noch einmal kandidieren und könnte sich auch vorstellen, das Amt als Bezirksbürgermeister wieder zu übernehmen. Grüne Harald Schwenk, Fraktionssprecher der Grünen, kann noch nichts sagen. „Wir haben lediglich Personalfragen andiskutiert.“ CDU Ähnlich verhält es sich in der CDU. „Eine persönliche Entscheidung habe ich noch nicht getroffen“, sagt Fraktionssprecher Harald Neuhaus. Die Linke Bei der Personalfrage werden auch die Linken noch Gespräche innerhalb der Partei führen müssen. FDP Ulf Montanus würde gerne noch mal eine Amtszeit im Stadtrat in Angriff nehmen, „im Bezirk einem neuen Kollegen den Vortritt geben“. Parteilos Für Harald Gaspers, der vor zwei Jahren aus der CDU ausgetreten ist, soll 2020 Schluss sein. „Man muss auch loslassen können“, sagt er.

Schulen Grundsteinlegungen und Deckenfeste hat Uwe Wagner im letzten Jahr so einige begleitet, viele Schulen sollten 2019 fertig werden. Rosmarinstraße, Carl-Sonnenschein-Schule, Goethe-Gymnasium – „der Bedarf ist groß im Stadtbezirk“, weiß Wagner. „Es gibt Schulen, die mussten auch schon Kinder ablehnen, die Brehmschule zum Beispiel platzt aus allen Nähten“. Wichtig ist Wagner, dass die Schulen und die Leiter untereinander vernetzt sind, deshalb will er die Direktoren auch in diesem Jahr wieder zu einer Runde einladen.

Bauprojekte Eine Herzensangelegenheit ist für alle Bezirksvertreter der Zoopark, dessen Wiederaufbau sie die letzten Jahre begleitet und vor allem auch in großen Teilen finanziert haben. Hier und da gibt es noch Verbesserungsvorschläge, Ulf Montanus etwa will sich für Bänke einsetzen, die Armlehnen haben, damit Senioren sich beim Aufstehen abstützen können. „Zwar ist der Zoopark relativ klein, aber er wird immer genutzt“, sagt Uwe Wagner, ganz gleich, wie das Wetter ist. Im dicht bebauten Stadtbezirk 2 haben kleine Oasen wie der Zoopark einen besonderen Stellenwert. „Sie dürfen nicht angetastet werden“, findet Harald Neuhaus, der nun auf den zweiten Bauabschnitt für den Schillerplatz wartet. Harald Schwenk will zudem die Umgestaltung des Dorotheenplatzes begleiten. Neben Grünflächen und Plätzen stehen auch viele Bauprojekte in den Startlöchern, „für die Bebauung Grafenberger Allee gab es schon die Öffentlichkeitsbeteiligung“, sagt Uwe Wagner, Max-Planck-Straße und Lacombletstraße müssten 2019 losgehen. Lutz Pfundner (Die Linke) will nicht für den Bau neuer Hotels auf Grundstücken stimmen, auf denen auch Wohnungsbau möglich ist. Damit bezieht er sich unter anderem auf das geplante Hotel zwischen Erk­rather und Kiefernstraße.

Seit Jahren kämpft die Politik gegen den Verfall des Hauses an der Dorotheen-/Ecke Birkenstraße. Foto: Laura Ihme