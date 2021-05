Engagement in Düsseldorf : Am Spielplatz Flurstraße grünt es nun

Flingern-Nord Die Initiative konnte mit Unterstützung der Stadt und des Vereins „Pro Düsseldorf“ Hochbeete auf dem Platz aufstellen. Der Spielplatz soll zu einer sozialen Begegnungsstätte im Quartier ausgebaut werden.

Zwar kann auch das noch einige Zeit dauern – doch zumindest einen drängenden Wunsch konnten die Nachbarn schon in tatkräftiger Eigenregie realisieren. Seit vergangenem Samstag grünt es in hölzernen Kästen auf dem Spielplatz. Wilder Wein könnte sich bald an den seltsam anmutenden, bunten „Spiel“-Stangen ranken, dazu Salat und essbare Kräuter in den Hochbeeten wachsen. Sogar die Bewässerung, eines der größten Hürden für die Begrünung des wasserarmen Spielplatzes, hat die Stadt vorerst provisorisch mit einem Frischwasser-Tank gelöst. Für einen dauerhaften Anschluss sucht die Initiative noch Nachbarn, die eine Abzweigung von ihrem Grundstück mit Installation eines Zählers gestatten würden. Auch hier bedarf es der finanziellen Unterstützung der Bezirksvertretung.