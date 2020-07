Kirche in Düsseldorf : Seelsorge unter freiem Himmel in Flingern-Süd

Flingern-Süd Mit einer täglichen Pop-up-Seelsorge bieten sich ehrenamtliche Seelsorge-Auszubildende als Gesprächspartner für alle möglichen Sorgen oder Nöte an. Schon am ersten Tag kamen Menschen auf dem Viertel zum Gespräch unter freiem Himmel.

Auf dem Platz der Diakonie steht ein einsamer, kleiner Tisch. Zwei Stühle, eine Acrylscheibe, irgendwie wenig einladend. Doch soll er – so hofft Pfarrer Peter Krogull – in den nächsten Wochen für reichlich Gesprächsstoff in Flingern sorgen. Mit einer sogenannten Pop-up-Seelsorge probiert die evangelische Kirche in Kooperation mit der Diakonie ein neues Konzept der Seelsorge aus. Unter der Woche können Menschen diesen Tisch nun zwischen 10 und 12 Uhr aufsuchen, wenn sie sich einen Ansprechpartner für Sorgen, Nöte oder einfach für einen persönlichen Austausch wünschen. Die jeweiligen Gesprächspartner sind ausnahmslos Menschen aus der Umgebung, die sich noch in der Ausbildung zur ehrenamtlichen Seelsorge befinden.