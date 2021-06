Elektronikmarkt in Düsseldorf : Saturn im B8-Center schließt

Saturn will seine Filiale im B8-Center in Flingern-Süd schließen. Foto: nika

Düsseldorf Vor elf Jahren eröffnete die Filiale in Flingern-Süd. Im September will das Unternehmen den Markt schließen. Ein Treiber sei auch die Covid-19-Pandemie gewesen, die das Einkaufsverhalten vieler Kunden nachhaltig verändert habe, heißt es.

Von Nicole Kampe

Die Filiale des Elektronikmarktes Saturn in Flingern-Süd wird voraussichtlich am 30. September schließen. Das Aus für den Markt im B8-Center sei seitens der Gesellschafter beschlossen worden. „Grund hierfür ist, dass wir, trotz aller Bemühungen von Geschäftsführung und Mitarbeitenden, keine wirtschaftlich zufriedenstellende Fortführungsperspektive für den Markt entwickeln konnten“, sagt eine Sprecherin des Unternehmens. Ein Treiber sei auch die Covid-19-Pandemie gewesen, die das Einkaufsverhalten vieler Kunden nachhaltig verändert habe. „Nach sorgfältiger Analyse mussten wir daher feststellen, dass sich für den Saturn-Markt in Flingern-Süd ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr nachhaltig darstellen lässt. Diesen Umstand bedauern wir sehr“, sagt die Sprecherin.

Eigentümer des B8-Centers ist seit diesem Jahr Cube Real Estate, ein Projektentwickler aus Leverkusen, der auch den Parkplatz gleich neben dem Center bebauen wird. Geschäftsführer Tilman Gartmeier hat über eine Mitteilung vom Saturn-Ende erfahren, er will nun Gespräche führen. „Der Vertrag läuft noch einige Jahre“, sagt Gartmeier, „dass Saturn rausgeht, heißt aber nicht, dass der Vertrag endet“. Gartmeier ist sich sicher, dass man gemeinsam eine Lösung findet, das große Ladenlokal soll nach Möglichkeit nicht leerstehen. „Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit zur Untermietung.“

Dass Saturn die Filiale in Flingern schließen will, kommt Cube Real Estate aber nicht ganz ungelegen. Kostenpflichtiger Inhalt Denn das Leverkusener Unternehmen will das Areal irgendwann neu bebauen. Das kann aber noch einige Jahre dauern. Zum jetzigen Zeitpunkt seien keine Mieteinnahmen nicht gut, „Mieter, die mittelfristig nicht rauswollen und nicht gesprächsbereit sind, sind aber auch nicht gut“, sagt Tilman Gartmeier.

Ob der letzte Verkaufstag dann wirklich der 30. September sein wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. „Hierzu stehen wir in Verhandlungen mit dem Betriebsrat“, sagt die Saturn-Sprecherin. Von der Schließung wären 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, die ihren Job verlieren würden.