Bauen in Düsseldorf : Teams planen die Erkrather Straße

Bauen in Düsseldorf

Flingern-Süd Auf dem Parkplatz am B8-Center sollen Wohnungen, Büros und ein Gemeinschaftshaus entstehen. So sahen die Pläne aber nicht immer aus. Nach Protesten hatte der Bauherr einem Werkstattverfahren zugestimmt.

Eigentlich hatten die Mitglieder der Bezirksvertretung 2 keine andere Wahl, als dem Bauprojekt zwischen Erkrather und Kiefernstraße zuzustimmen. Denn der Prozess, wie das Areal geplant wurde, ist für Düsseldorf einzigartig. Und trotzdem war Claudia Roggenkämper, Partnerin bei HPP Architekten, ein bisschen angespannt. „Im Dritten Anlauf hat es endlich geklappt“, sagt sie, „die schlimmste Hürde ist genommen.“ Ihr Team hat jetzt Planungsrecht, und auch beim Bauvolumen ist es geblieben. In der kommenden Woche werden Gruppen gebildet, in denen wie zuletzt auch in der Planwerkstatt Bürger mtiarbeiten werden. Sie sollen sich Gedanken machen zu verschiedenen Themen wie Innenhof, Fassadengestaltung oder dem Gemeinschaftshaus für die Kiefernstraße. „In manchen Bereichen werden die Bürger weniger beteiligt“, sagt Roggenkämper, etwa beim Büroriegel.