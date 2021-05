ÖPNV in Düsseldorf : ÖPNV verbessern, aber nicht zulasten von Anliegern

Meinung Düsseldorf Dass die Stadt Anreize für Nutzer von Bus und Bahn schaffen will, das ist gut und wichtig. Und es ist richtig, dass die Vorteile für den Ausbau des ÖPNV zulasten von Autofahrern geht. Nur Anwohner und Händler sollten nicht darunter leiden.

Busse und Bahnen sollen ohne Staus und Behinderungen schnell von A nach B kommen. Das hat sich die Stadt zum Ziel gesetzt und versucht, an vielen Stellen den ÖPNV zu beschleunigen. Auf der Münchener Straße gibt es bereits Abschnitte, die nur für Busse freigegeben sind, etwa im Bereich der Universität. Auf der Erkrather Straße in Richtung Eller wurde im vergangenen Jahr nach einer Testphase eine eigene Spur für die Stadtbahnlinie U75 eingerichtet. Und auch auf der Oberbilker Allee hat die Straßenbahn stadteinwärts wie vor vielen Jahren schon einmal wieder freie Fahrt.

Damit die Menschen einen Anreiz haben, das Auto stehen zu lassen und auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen, muss die Stadt das Angebot mit Bus und Bahn so attraktiv wie möglich gestalten. Und es ist richtig und wichtig, dass eine Verbesserung im Nahverkehr zulasten von Autofahrern geht. Veränderungen im Straßenverkehr dürfen aber keine merklichen Nachteile für Anwohner haben. Die Ackerstraße ist schon heute an der Grenze der Belastbarkeit, 1000 Autos mehr am Tag könnte sie nicht aufnehmen. Da hilft auch kein Anlieger-frei-Schild. Ein Anliegen ist nämlich schnell gefunden, um doch durch eine Straße fahren zu müssen. Und das zu erwartende Chaos hätte nicht nur Folgen für die Bewohner, es wäre auch schlecht für die kleinen Geschäfte und Bars und Restaurants, die die Ackerstraße und das ganze Viertel so lebenswert machen.