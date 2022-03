Bürger engagieren sich für Kriegsopfer : Kunstausstellung bringt 4000 Euro für die Ukraine

Düsseldorf Maler und Bildhauer Karl Kleinermanns hat bei einer Ausstellung gut verkauft und sich spontan entschlossen, das ganze Geld an die Flüchtlingshilfe zu spenden.

Eine Kunstausstellung mit Verkauf zugunsten der Uno-Flüchtlingshilfe Ukraine hat am vergangenen Freitag etwa 4000 Euro eingebracht. „Licht, Farbe und Bewegung“ hieß die Ausstellung von Maler und Bildhauer Karl Kleinermanns, der die Aktion auch organisiert hatte. „Der Termin für die Ausstellung stand schon länger fest“, sagt er. „Als der Krieg in der Ukraine begann, hat das mein Ziel geändert und ich habe mich kurzfristig entschlossen, alle Einnahmen zu spenden.“

Gezeigt wurden in einem ehemaligen Autohaus an der Erkrather Straße mehr als 70 Ölbilder, Aquarelle und Kohlezeichnungen mit Ansichten aus Düsseldorf sowie von Menschen und Tieren. Auch Stillleben und einige feingliedrige Skulpturen wurden ausgestellt. 13 Bilder und zwei Skulpturen wurden während der Ausstellung an die Besucher verkauft. „Mit dem Erlös bin ich sehr zufrieden und ich hoffe, mit der Spende den Menschen in der Ukraine helfen zu können“, sagt Kleinermanns.