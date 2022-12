Kommen und gehen Alles mit Liebe selbstgemacht

Der Düsseldorfer Karim El Khatouti stammt aus einer Gastrofamilie. Sein Vater betreibt ein Café, der Onkel eine Pizzeria, und er selbst hatte schon seit langer Zeit den Wunsch, ein Frühstückscafé eröffnen. Bei seinem besten Freund Samir Ihadian traf die Idee auf offene Ohren, und so beschlossen die beiden, sie baldmöglichst in die Tat umzusetzen. Dass es nun schneller als erwartet geklappt hat, verdanken sie einem Zufall. „Ein gemeinsamer Freund von uns rief mich an und fragte, ob ich mal in die Platanenstraße ins Café „Liebe Ilse“ kommen könne – die Besitzerin suche aus gesundheitlichen Gründen einen Nachfolger“, erzählt El Khatouti. Und als er das gemütliche Café mit den bunt zusammengewürfelten Möbeln gesehen habe, so der 28-Jährige weiter, habe er sich sofort in die Räumlichkeiten verliebt. Nach einem Telefonat mit Ihadian, der ohne lange zu überlegen einverstanden war, fiel die Entscheidung, das Café zu übernehmen, noch am selben Tag.