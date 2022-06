Sneakers Unplugged in Düsseldorf : In Flingern gibt es nun vegane Turnschuhe

Düsseldorf Wo früher der Unverpacktladen Flinse war, hat nach kurzer Umbauzeit Sneakers Unplugged eröffnet. Für Inhaber Christian Ohm ist es nach Köln das zweite Geschäft mit veganen Schuhen, die nächsten sind bereits in Planung.

„Angefangen habe ich mit einem Onlineshop“, sagt er und bot zehn Marken an. Die Schuhe lagerte er in der privaten Wohnung, die er mit Ehefrau Reya und den Kindern bewohnt: „Die Kartons standen fast überall – in der Küche, im Wohnzimmer und im Flur.“ Immer, wenn jemand einen Schuh bestellte, gab die Website ein „Ping“ von sich und die Familie jubelte vor Freude. An Kunden, die in Düsseldorf und Umgebung wohnten, lieferte Ohm selbst aus. „Dann konnte ich sehen, was das für Leute sind und ob die Schuhe auch passen – wichtige Erfahrungswerte.“

Weil der Shop auch ohne große Werbung gut lief, wagte Ohm im April 2021 den Schritt, seinen Job in einer Marketingagentur aufzugeben und mit seinem Konzept in den stationären Handel zu starten. „An der Ehrenstraße in Köln fanden wir einen leeren Laden, bei dem die Miete sehr niedrig war und der Vermieter uns unterstützte.“ Für die Einrichtung wählte Ohm alte Gerüstbohlen, dessen Holz er aufarbeitete und lackierte. Dazu weiße Wände, neuer Boden – alles nachhaltig und umweltschonend. Die Kölner Premiere glückte und als an der Lindenstraße in Flingern der Unverpacktladen Flinse auszog, griff Ohm zu. Wo einst Nudeln und Soja in Gläser gefüllt wurden, präsentiert er nun Schuhe von inzwischen 15 Produzenten aus Europa sowie je einem aus China, Vietnam und Brasilien. Die Preise pro Paar entsprechen jenen von konventionell produzierten Schuhen – zwischen 99 und 240 Euro. „Es gibt keinen Grund, umweltschädlich oder in Fernost zu fertigen – es sei denn, die Marke möchte auf Kosten von Umwelt und Arbeitern den Gewinn maximieren“, sagt Ohm. Seine Läden in Düsseldorf und Köln seien, so betont er, die einzigen in Europa, die vegane und nachhaltig produzierte Sneakers zusammenbringen. Bald wird in Münster ein dritter Shop eröffnen, drei weitere Läden sind in Planung.