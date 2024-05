Nach der Haus-Explosion in Flingern Düsseldorfer legen Blumen und Kerzen als Zeichen der Trauer ab

Die Menschen in Düsseldorf zeigen Anteilnahme mit den Angehörigen der Opfer und den Verletzten der schweren Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Düsseldorf-Flingern. Vor dem Gebäude hat jemand ein großes Herz auf den Boden gesprüht, Kerzen und Blumen wurden dort abgelegt.