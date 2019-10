Vernissage : Hans Walter Kivelitz stellt in Ars Vivendi aus

Flingern Der 92-jährige Künstler zeigt bis zum 1. November Malereien und Zeichnungen in der Treppenhausgalerie in Flingern.

Viele Besucher hatten sich zur Vernissage mit neuen Bildern von Hans Walter Kivelitz, der bereits zum vierten Mal bei Ars Vivendi an der Degerstraße ausstellt, in der Treppenhausgalerie eingefunden. Insgesamt 19 Arbeiten – in Öl, in Mischtechniken sowie als Graphit-Zeichnungen – präsentiert der 92-jährige Künstler dort.

Kivelitz, der 1927 in München geboren wurde und in Oberkassel lebt und arbeitet, hat an der Werkkunstschule in Köln und danach an der Kunstakademie Düsseldorf studiert. Dabei ist der Künstler seinen bevorzugten Themen wie Porträts, Menschengruppen, Landschaften, Blumen sowie geschlachteten Tieren und toten Fischen treu geblieben. Zuletzt hatte der Malkasten seinem Mitglied 2007 die Gelegenheit zu einer großen Ausstellung gegeben.