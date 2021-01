Gedenken in Düsseldorf : Düsseldorfer polieren Stolpersteine zum Gedenken an NS-Opfer

An der Hermannstraße befinden sich zwei Steine für das Ehepaar Heilbronner. Für sie legten die Helfer eine Rose und die Biografie nieder. foto: Voss-Dahm Foto: Dorothea Voss-Dahm

Düsseldorf Am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus wollten einige Düsseldorfer trotz Corona ein Zeichen setzen. Sie schrubbten die Steine, legten die Biografie der Menschen dazu und eine Rose.

Zwei Stolpersteine liegen an der Hermannstraße vor dem Haus mit der Nummer 5. Einer für Ludwig Heilbronner, einer für seine Frau Emma. Das Ehepaar wurde deportiert und 1941 in Minsk ermordet. Mahnmale, an denen man zu oft achtlos vorbeiläuft, findet Dorothea Voss-Dahm, die trotz Corona am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ein Zeichen setzen wollte. Zufällig war sie im Verteiler der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, die für Köln eine Putzaktion plante. „Die meisten Gedenkveranstaltungen sind ausgefallen“, sagt Voss-Dahm, die sich relativ spontan mit Mitgliedern der Emmaus-Kirchengemeinde und der Mahn- und Gedenkstätte zusammenschloss, um Stolpersteine zu putzen.

Voss-Dahm war in Flingern unterwegs, Studentin Mia Balk in Friedrichstadt. „Ich habe mich gefreut, dass es auch noch andere in Düsseldorf gibt, die sich kümmern“, sagt Balk. Sie war um fünf Uhr morgens gemeinsam mit einem Kommilitonen losgezogen. Er hielt die Taschenlampe, sie schrubbte. 13 Stück wollte sie in Friedrichstadt putzen, „einer glänzte schon, und es lagen eine Rose und eine Kerze daneben, als ich ankam“, erzählt Mia Balk.