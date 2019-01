Literatur : Die pure Lust am Schreiben

Michaela Zernicke an ihrem Arbeitsplatz im heimischen Esszimmer. Sie hat mit „Die Flammenfee“ gerade ihren dritten Roman herausgegeben. Foto: Marc Ingel

Flingern Michaela Zernicke aus Flingern hat vor sechs Jahren ihren ersten Fantasy-Roman veröffentlicht, zwei weitere Bücher sind seitdem erschienen. Dabei ist die 53-jährige Katzen- und Italien-Liebhaberin eigentlich Bankkauffrau.

Es war ein trauriger Anlass, der Michaela Zernicke zur Autorin machte. Ihre Lieblingskatze Zampina (italienisch für Kleine Pfote) verstarb viel zu früh, einfach so, eingeschlafen für immer auf dem Sofa. Also schrieb die Bankkauffrau vor sechs Jahren ihren Frust von der Seele. „Das ging irgendwie fast von selbst, urplötzlich war ich bei Seite 200, ich hätte das nicht für möglich gehalten“, sagt Zernicke. Zwar hatte sie seit einer gefühlten Ewigkeit jedes Jahr für ihre Nichten Caya und Noelle Weihnachtsgeschichten ersonnen, aber einen Roman?

„Urban Fantasy“ nennt sie ihr Genre: fiktive Geschichten von fantastischen Figuren eingebettet in ein reales Umfeld. „Sieben Leben bis zur Ewigkeit“ handelt von Katzenseelen, die in verstorbenen Menschen wieder erweckt werden. Die Story beginnt in Düsseldorf und führt nach Rom. Dort kennt sich Michaela Zernicke bestens aus. „Ich fahre mit meinem Mann seit 1997 jedes Jahr da hin“, sagt sie. Katzen, Italien, Liebe und Fantasie – das sind die Themen ihres Debüts, damit kennt sich die 53-Jährige aus, daher fiel ihr das Schreiben wohl auch so leicht. „Ich habe mich dann nur geärgert, dass ich nicht schon viel früher damit begonnen habe.“

Info Verrückt nach Katzen und Hunden Zur Person 1965 in Flingern geboren, die Eltern hatten eine Bäckerei in Pempelfort; Abitur am Lise-Meitner-Gymnasium, Banklehre bei der Sparkasse, seitdem bei einem großen Düsseldorfer Kreditinstitut tätig; verrückt nach Tieren, vor allem Katzen und Hunden Kontakt Alle Infos über die Düsseldorfer Autorin unter http://urbanfantasymichaelazernicke.de

Zwei weitere Romane sind mittlerweile erschienen. Natürlich lässt der Job so viel Zeit nicht für das anspruchsvolle Hobby, „aber die nehme ich mir, gerne auch im Urlaub, dann schreibe ich morgens drei Stunden, mache ein Mittagsschläfchen und arbeite dann noch mal drei Stunden.“ Ihr Mann steht voll hinter dem, was seine Frau macht, Schwester und Freundin teilen sich die Rolle als Lektorin. Michaela Zernicke vertreibt ihre Romane über Amazon (Kindle direct publishing), so kann sie den Preis pro Buch unter zehn Euro halten. „Es ist für mich natürlich nicht so einfach, bekannter zu werden, wegen meines Jobs fehlt mir auch einfach die Zeit“, erzählt die Bankkauffrau. Eine vernünftige Homepage existiert, zarte Versuche in den sozialen Medien hat es ebenfalls schon gegeben, beim Autoren-Frühstück in der Destille (jeden dritten Samstag im Monat) liest sie gerne aus ihren Büchern. „Ich habe mich jetzt zudem bei der Leipziger Buchmesse für Lesungen angemeldet, mal sehen, ob daraus etwas wird.“

2017 folgte Band zwei der Katzen-Geschichte, es soll eine Trilogie werden. Mit Unterbrechung allerdings, denn jetzt hat Michaela Zernicke ihr drittes Buch veröffentlicht, und das handelt von etwas völlig anderem: „Die Flammenfee“ ist ein Vampir-Roman oder besser ein Anti-Vampir-Roman, denn die Blutsauger sollen wie im Untertitel versprochen „brennen“. Die Geschichte spielt in einer „Schule im Nirgendwo“, ist also nicht mehr wie ihre Vorgänger exakt verortet. Nachdem die Autorin aus Flingern anfangs „einfach so drauf los geschrieben“ hat, legt sie sich inzwischen ein Handlungsgerüst zurecht („Ich plotte jetzt“) und streicht auch schon mal ganze Kapitel, wenn diese ihr später nicht mehr zusagen. Dass Zernicke dabei stets über einen einzigen Roman weit hinausdenkt, ist die Regel: Auch „Die Flammenfee“ soll letztendlich eine Trilogie werden.