Preisgeld von 1500 Euro : Videowettbewerb "upfront!" geht in die zweite Runde

Videowettbewerb "upfront!" geht in die zweite Runde

Flingern Die zweite Auflage des Wettbewerbs für Jugendliche befasst sich mit dem Motto „peace of mind“ und ermöglicht jungen Filmschaffenden aus ganz Europa 15-minütige Beiträge einzureichen.

Nach der erfolgreichen Premiere des ersten europäischen Videowettbewerbs im vergangenen Jahr hat Europe Direct Düsseldorf gemeinsam mit der Jungen Filmwerkstatt in Flingern an der Birkenstraße den zweiten „upfront! Young European Video Award“ gestartet. „Upfront!“ bietet jungen Europäern eine digitale Plattform, um ihre politischen Ideen, Meinungen und persönliche Erlebnisse künstlerisch auszudrücken und dadurch ihren Blick auf die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen der EU aufzuzeigen – positiv wie kritisch. Das Motto des diesjährigen Wettbewerbs ist „peace of mind“ oder zu Deutsch: „Seelenfrieden“. Interessierte Filmschaffende im Alter von 16 bis 26 Jahren aus allen 27 EU-Mitgliedsstaaten können ihre Videos zum Thema bis zum 22. Februar 2022 einreichen.