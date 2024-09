Musik, Theater und ein Hinterhof-Rundgang Das Wawa-Festival in Düsseldorf soll zum Mitmachen animieren

Wie Framewalk ist auch der Flingern-Walk mittlerweile fester Bestandteil des Wawa-Festivals. In diesem Jahr hat Kabawil die Architektin Susanne Kerßenboom eingeladen, ihre Sicht auf den ehemaligen Arbeiterstadtteil zu zeigen. Am 25. September ab 18 Uhr lädt Kerßenboom unter dem Titel „Zwischen den Dingen“ alle Interessierten ein, ihr in Flingeraner Hinterhöfe zu folgen. „Hinterhöfe sind Orte der Kreativität, aber auch der Tradition“, erläutert Petra Kron die Idee des Walks. Ateliers finde man dort genauso wie Kleingewerbe. Zudem seien die Höfe Rückzugsorte, an denen Menschen mitten in der Stadt Ruhe finden und sich erholen können. Wer an dem circa zweieinhalbstündigen, kostenlosen Spaziergang teilnehmen möchte, kann sich unter info@kabawil.de anmelden.