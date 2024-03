Straßenbauarbeiten in Düsseldorf Nächste Vollsperrung in Flingern

Die Umleitungen sind ausgeschildert und erfolgen in Fahrtrichtung Westen/Innenstadt (U 14) ab der Dreherstraße über den Flinger Broich, die Rosmarinstraße, die Bruchstraße, die Lichtstraße zur Cranachstraße. In Gegenrichtung (U 15), also in Fahrtrichtung Gerresheim, ab der Cranachstraße über die Lichtstraße, die Bruchstraße, die Rosmarinstraße, den Flinger Broich zur Dreherstraße beziehungsweise zum Hellweg.