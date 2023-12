Düsseldorfer Bühne Irgendwie auf der Flucht in der Theaterkantine

In dem neuen Stück erzählen sie in ihrer Wohnküche von den Momenten, in denen sie ausbrechen, entkommen, verschwinden, abhauen, entrinnen, entschwinden oder einfach davonlaufen wollte: „Es gibt so viele Worte, die das Gefühl beschreiben und genauso viele Gründe und verschiedene Arten, es zu tun.“ Rosa zählt auf der Bühne, wie viele Male sie irgendwie „auf der Flucht“ war, gemeinsam tauchen sie in Erlebnisse ein – auch in die wahre Angst von Rosa um ihren Viktor, den sie in einem Maisfeld sucht. Wie das alles enden wird, ob es gut ausgeht oder nicht? Das ist die spannende Frage.