Tauchclub DUC wird 70 Jahre alt Wo Düsseldorfer tauchen lernen können

Angefangen hat der DUC mit elf Mitgliedern, am 3. Mai 1954 kam mit Max Hahn Mitglied Nummer zwölf dazu, in einer Zeit, in der Taucher auch noch als „Froschmänner“ bezeichnet werden. „Aktuell haben wir 320 Mitglieder, darunter gut 40 Kinder und Jugendliche“, verrät Menzel. „Wir hatten aber auch schon mal 350.“ Insgesamt aber sei der Verein, obwohl es in den Lockdowns untersagt war, ihrem Unterwasser-Hobby nachzugehen, gut durch die Corona-Krise gekommen. „Wir haben u.a. Online-Vorträge, Wohnzimmersport und Stammtische organisiert“, so die zweite Vorsitzende. „Nach Corona bieten wir wieder unser Clubfahrten bspw. nach Den Osse in den Niederlanden oder zum Steinbruch La Gombe in Belgien an.“ Im Steinbruch würden Kois und Störe leben, die auch mal neugierig um einen herumschwimmen würden.