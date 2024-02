Schach in Düsseldorf Hanni und die sizilianische Verteidigung

Kayali reicht es auch nicht, als Berater den Zakk-Schachspielern zur Seite zu stehen, sondern er bietet an jedem freien Schachabend auch vertiefende Informationen zu bestimmten Spielsystemen, Strategien oder Varianten an. So stand etwa beim Schachabend im Januar die „sizilianische Verteidigung“, eine offensive Strategie für die schwarzen Figuren, auf dem Programm. Am heutigen Donnerstag spricht der syrische Schachexperte über die Frage: Was sind eigentlich „geschlossene Spiele“, was sind „halboffene Spiele“ oder „offene Spiele“?