Kulinarisches : Streetfoodmeile am Höherweg erfolgreich

Düsseldorf Auf bis zu 10.000 Besucher schätzen die Veranstalter die Besucherzahl bei der ersten Streetfoodmeile. Eine Fortsetzung ist möglich.

Die Automeile Höherweg GmbH, der Zusammenschluss aller am Höherweg beheimateten KFZ-Unternehmen, hatte die Initiative ergriffen und bei Thissen und Moderator Marc Pesch die „Streetfoodmeile“ in Auftrag gegeben. „Wir wollen die Automeile bekannter machen“, sagt Michael Riedel, Marketingleiter der Automeile. „Die Düsseldorfer sollten einen Grund für ihren Besuch haben, ohne sich mit einem Autokauf zu beschäftigen und gleichzeitig sehen, wo sie sich auf kürzestem Weg über 20 Automarken informieren können.“

Automeile Höherweg Sie ist in Form und in Ausmaßen einmalig in Deutschland. Es gibt fast 20 Automarken und eine Motorradmarke auf einem Gelände, das wie eine Flaniermeile gestaltet ist.

Und genau das tat Heribert Klein. „Ich will wissen, was sich in Sachen Elektroantrieb tut. Das hätte ich nicht unbedingt heute machen müssen, aber die Kombination Auto und Streetfood hat mir die Entscheidung erleichtert“, sagt er. Alexandra Apt, Matthias Santl, Christoph Stegmann und Eike Langenberg hingegen war es herzlich egal, dass die Automeile das Ambiente für ihr Mittagessen bot. „Wir haben Sport gemacht und hatten Hunger. Lust zu kochen hatte aber keiner, da sind wir einfach mal bei der Automeile vorbei gegangen“, sagt Stegmann. Das sportliche Quartett hatte die 24 Foodtrucks mit 120 kulinarischen Angeboten genau unter die Lupe genommen und sich für vier Pulled-Pork-Sandwiches entschieden. Dann verweilten sie doch vor einem Autohaus etwas länger. „Wir haben uns das Wasserstoffauto angesehen. Kaufen können wir es aber nicht. Die 80.000 Euro hat keiner von uns mal so eben in der Tasche“, gesteht Langenberg lächelnd.