Geldinstitut in Düsseldorf Sparkassenbus hält nun auch in Flingern

Düsseldorf · Die mobile Sparkasse kommt in Düsseldorf dort zum Einsatz, wo Filialen geschlossen wurden. Mittlerweile gibt es zwei dieser fahrenden Filialen, die an 15 Stellen in der Stadt Halt machen - ab sofort auch in Flingern.

05.09.2023, 15:37 Uhr

Der rote auffällige Sparkassenbus hält künftig auch in Flingern. Foto: Stadtsparkasse/Stadtsparkasse/katthagen heike

Von Julia Brabeck