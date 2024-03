Klimaanpassung in Düsseldorf Eingezäunter Pocket-Park in Flingern wächst in Reih und Glied

Düsseldorf · An der Albertstraße in Düsseldorf-Flingern nimmt der erste Pocket-Park der Stadt Gestalt an. Die Bäume sind gepflanzt, doch einige Anwohner wundern sich über den massiven Zaun, der das Gelände umgibt.

20.03.2024 , 08:57 Uhr

Der Pocket-Park an der Albertstraße in Flingern Süd ist jetzt bepflanzt, aber umzäunt. Foto: Julia Nemesheimer

Mit seinen zweitausend Quadratmetern Fläche ist der jetzt entstehende Pocket-Park an der Albert-Straße gerade einmal so groß wie etwa zweieinhalb Tennisplätze. Ende 2023 sind dort 123 neue Bäume und 175 Großsträucher gepflanzt worden. Noch sieht es zwar etwas kahl aus, doch die Stadt teilt mit, dass die Pflanzen derzeit gut anwachsen. „Auch dank der optimalen Bedingungen aufgrund der niederschlagsreichen vergangenen Wochen und Monate“, heißt es weiter. Der Sprecher erklärt auch, dass in Kürze, sobald die Temperaturen ausreichend hoch seien, die Ansaat der Wiesenfläche mit Wildkräutern sowie einer Blühwiese erfolge. Die Idee als solche und auch die Umsetzung ist sicherlich keine schlechte, doch neben den neuen Bäumen steht nun auch ein neuer Zaun rund um das Gelände, der nach Angaben der Stadt allerdings temporär sein soll. Zur Eröffnung des Parks im Sommer soll er wieder verschwinden, derzeit diene er dem Schutz der Anlage, um so das Anwachsen von Bäumen, Sträuchern und Rasen zu gewährleisten. Allerdings scheint es hier an Kommunikation zu mangeln. Auf Instagram beschwert sich jedenfalls „die_kiefernstraße“ über den Zaun und stellt mehrere Thesen auf, die von Zugangskontrolle über Öffnungszeiten hinzu „Kunst am Bau?“ reichen. Gelobt wird zwar, dass im „grünflächenarmen Flingern-Süd“ neue Parks geschaffen werden, doch die Ironie über den gewählten Standort und die Größe wird deutlich. 12 Bilder Düsseldorf - die schönsten kleinen Parks der Stadt 12 Bilder Foto: RP/Dominik Schneider Der „Park-Wald/Wald-Park“ wird größentechnisch mit einem Hundeauslauf verglichen, während er „beschaulich eingerahmt durch eine Grundwassersäuberungsanlage und einem Autohandel (gegenüber einer Tankstelle)“ mit „Bäumchen in Reih und Glied“ aufwartet. Ab wann der Pocket-Park in Flingern-Süd zugänglich ist Klimaanpassung in Düsseldorf Ab wann der Pocket-Park in Flingern-Süd zugänglich ist Pocket-Parks und Tiny-Forests sollen mehr Grün bringen Klimaanpassung in Düsseldorf Pocket-Parks und Tiny-Forests sollen mehr Grün bringen Auch in den Kommentaren wird eine gewisse Skepsis gegenüber des Projektes deutlich. Noch aber ist nicht alles fertig. Im Sommer, vor allem aber in den kommenden Jahren dürfte sich aber zeigen, wie der Pocket-Park sich entwickelt.

(june)