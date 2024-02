Bauen in Düsseldorf Was für den Alten Güterbahnhof geplant ist

Beim von der Stadt in Kooperation mit den jeweiligen Eigentümern veranstalteten Workshop auf dem Metro-Gelände ging es ja eigentlich um drei ganz verschiedene Flächen: eine neue Nutzung der verfallenen Gaststätte Tafelsilber, einen auf Senioren-Wohnen ausgerichteten Neubau am Medical Center an der Luise-Rainer-Straße sowie eine zugewachsene Brache, die sich am ehesten als Erweiterung des Stadt-Natur-Parks anbietet.