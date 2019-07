Verkehr in Düsseldorf : Neue Ideen zur Minderung der Verkehrsbelastung in Flingern

Neue Ideen zur Minderung der Verkehrsbelastung in Flingern

Verkehr in Düsseldorf

Flingern-Süd Um den Verkehr auf der Erkrather Straße zu vermeiden, soll die Durchfahrt durch den Höherweg nicht mehr möglich sein. Bei einer Stimmungsabfrage sprach sich schließlich die Mehrheit der Anwohner für die Vorschläge aus.

Pendlerverkehr, Lieferanten, Taxen, Schulbusse und natürlich Anwohner, die morgens mit ihren Pkw zur Arbeit fahren und abends auf der Suche nach einem Parkplatz im Viertel sind – eine Menge Verkehr fließt täglich durch Flingern. Ein Großteil davon soll in Zukunft vermieden werden. Darum ging es jetzt in einer Bürgerversammlung in der Freizeiteinrichtung Icklack, zu der rund 50 Nachbarn gekommen waren.