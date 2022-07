22 Jahre nach dem Verbrechen : Initiative will mit Lavendel an den Wehrhahn-Anschlag erinnern

Initiative will mit Lavendel an den Wehrhahn-Anschlag erinnern

Ein Plakat an der Ackerstraße erinnert an den Anschlag am dortigen Eingang zum S-Bahnhof vor 22 Jahren. Foto: zakk

Düsseldorf Warum Kulturzentrum Zakk und der Gedenkort Alter Schlachthof die duftende Pflanze zum Symbol des Erinnerns an den Sprengstoffanschlag machen wollen.

Am Mittwoch jährt sich der Sprengstoff-Anschlag, bei dem zehn Menschen teils schwer verletzt wurden, zum 22. Mal. Der Erinnerungsort Alter Schlachthof und Studierende der Fachhochschule wollen gemeinsam mit dem Kulturzentrum Zakk an das Verbrechen erinnern, das bis heute keinen juristischen Abschluss gefunden hat. Ein Großplakat hängt bereits am Tatort, dem Eingang zum S-Bahnhof Wehrhahn an der Ackerstraße.