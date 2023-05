Ausstellung in Flingern Künstlerin präsentiert mehr als nur „Licht und Schatten“

Weit mehr als nur den klassische Gegensatz von Licht und Schatten (so der Ausstellungstitel) reflektieren die insgesamt 46 Arbeiten, die Ulrike Redlich-Kocks als erste Einzelausstellung in den Räumen des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) präsentiert. „Es geht um Emotionalität in all ihren Facetten. Licht steht bei mir synonym für Freude, Lebenslust, Aktivität, dagegen der Schatten für Angst, Not, Tod – insbesondere in Zeiten, in denen Krieg herrscht“, sagt die Künstlerin, die Pädagogik studierte, als Psychotherapeutin arbeitete und seit fast 25 Jahren Mitglied im BBK ist.