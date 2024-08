Düsseldorfs besondere Straßen Die Kiefernstraße – von der Hausbesetzer-Szene zum Instagram-Hotspot

Ein Plan sieht damals vor, dass die Bebauung, die sich mittlerweile im Eigentum der Stadt Düsseldorf befindet, einem neuen Gewerbegebiet weichen muss. Daraufhin werden die Mietverträge sukzessive gekündigt – obwohl schon damals eklatanter Wohnraummangel in Düsseldorf herrscht. Doch dagegen regt sich Widerstand. Im Januar 1981 ist es dann so weit: Nach einer Kampfdemonstration werden verschiedene Häuser in ganz Düsseldorf besetzt – eben auch die an der Kiefernstraße. Flankiert wird die Aktion mit einem Schwarzbuch der Aktivisten, dass den Wohnungsleerstand in Düsseldorf aufzeigt. Schon damals hängen die Aktivisten zudem riesige Banner mit ihren Botschaften auf.