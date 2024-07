Sport in Düsseldorf Fitness in Federschuhen

Aber noch mal zurück zu dem, was das „Do Jump Loft“ so einzigartig macht: das Training in den Springschuhen. Die kosten um die 200 Euro, natürlich sind für das Training in Flingern aber auch jede Menge vorrätig. „Es ist ein effektives Ausdauertraining, das sich schonend auf die Gelenke auswirkt“, sagt Hänsel. Das gezielte Training auf den Federschuhen, die jeweils bis zu 2,5 Kilogramm wiegen, verbessert nicht nur die Körperkoordination, es stärkt auch die Rückenmuskulatur und strafft Bauch, Beine und Po. Entwickelt wurde es von einem Orthopäden. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass dabei die Stoßbelastung der Gelenke reduziert, die Tiefenmuskulatur des Rückens stabilisiert, sogar das Herz-Kreislaufsystem verbessert wird und nicht zuletzt Cellulite verschwindet. Was aber fast noch wichtiger ist: „Do Jump macht einfach gute Laune und baut Stress ab“, erklärt Anastasiya Hänsel, die in ihrem Loft Platz für 30 Personen hat, die gleichzeitig trainieren können. Und die kommen fast alle wieder, wenn sie einmal in den Federschuhen Fitnesstraining betrieben haben.