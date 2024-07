Zoff in Düsseldorf-Flingern Großeinsatz nach Streit am Suchthilfezentrum

Es gibt wieder Ärger an der Flurstraße in Flingern. Dort sollen am Sonntag Jugendliche und junge Erwachsene, die teils in der dortigen Notschlafstelle bekannt sind, am Karl-Wagner-Platz auf einen Klienten des Suchthilfezentrums und dann auf Polizisten losgegangen sein. Ein Messer wurde gezückt, es gab Tritte und Schläge. Der Mann wurde verletzt und musste ins Krankenhaus. In der Spitze standen vor dem Kürtenhof an der Bruchstraße, wohin sich der Streit verlagert hatte, fünf Streifenwagen. Mehrere Anzeigen wurden geschrieben, Hausverbote ausgesprochen. Aus der Nachbarschaft gibt es zudem erneut deutliche Beschwerden über die Klienten des Suchthilfezentrums.