Personalie : Frank Griese leitet Bezirksverwaltungsstelle

Flingern/Düsseltal Der gebürtige Flingeraner kümmert sich jetzt um den Stadtbezirk 2 (Flingern und Düsseltal). Griese ist der Nachfolger von Gerhard Aschendorf, der im Frühjahr in den Ruhestand ging.

Die Fußstapfen, in die Frank Griese tritt, sind nicht klein. Immerhin hat sein Vorgänger Gerhard Aschendorf den Job mehr als 20 Jahre lang ausgesprochen gut und gewissenhaft gemacht. Aber Frank Griese wird in die Stapfen hineinwachsen, er bringt alles mit, was ein Leiter einer Bezirksverwaltungsstelle haben muss. Seit Juni ist er der Chef der Verwaltung im Stadtbezirk 2, und als echtes Kind des Bezirks wird er genau wissen, was wichtig ist in Flingern und Düsseltal. Griese wurde 1969 in Flingern geboren, dort ist er aufgewachsen. 1988 begann seine Berufslaufbahn mit der Ausbildung bei der Stadtverwaltung Düsseldorf. Von 1990 bis 2015 war der Flingeraner im Sozialamt beziehungsweise im Amt für Soziales und Integration tätig – zunächst in der IT-Koordination, dann in der offenen Seniorenarbeit. Dort war er maßgeblich an der Konzeptionierung der Zentren plus beteiligt, die seit vielen Jahren zu allen Fragen rund um das Leben im Alter beraten. Sie helfen, neue soziale Kontakte aufzubauen und bieten viele Freizeitaktivitäten an. Nach 25 Jahren im Amt für Soziales und Integration leitete Griese von 2015 bis 2017 das Büro der Flüchtlingsbeauftragten Miriam Koch und übernahm ab 2018 im Amt für Migration und Integration kommissarisch die stellvertretende Amtsleitung. Frank Griese ist verheiratet, er hat zwei Kinder und ist leidenschaftlicher Fortuna-Fan. Außerdem liebt er Musik, sein Fahrrad und Kaffee.