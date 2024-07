Ferienprogramm von Flingern mobil 300 Kinder erleben in der Zeltstadt „Flingerntal“ demokratisches Miteinander

Zu Beginn der drei Wochen wählten die Kinder zwei Bürgermeisterinnen aus ihren Reihen. In diesem Jahr sind das Lara und Lotta. „Ich habe gesagt, dass wir hier mehr Toilettenwagen brauchen“, skizziert Lara (7) ihr Wahlprogramm. Sie sitzt neben der „Regenmacherin“ Stella und ihrer Freundin Iziana (9) auf einer Bierbank. Mit ihrer Forderung nach mehr Toilettenwagen scheint Lara die anderen Kinder in der Zeltstadt überzeugt zu haben. „Wer am meisten Applaus von den anderen bekommen hat, wurde gewählt“, sagt sie. Weitere Themen, mit denen sich die Bürgermeisterinnen von „Flingerntal“ beschäftigen: kostenloses Wassereis, reduzierte Kiosk-Preise und Steuersenkungen. Denn auch in „Flingerntal“ müssen Steuern beispielsweise für die Ausflüge „gezahlt“ werden. Einer davon ging in den Zoo, berichtet Iziana. Am besten hätten ihr die Seerobben gefallen.