Kunst in Düsseldorf : Wenig Hoffnung für Atelierhaus in Flingern

Die Künstler aus dem Atelierhaus an der Flurstraße müssen sich wohl ein neues Domizil suchen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Flingern-Nord Die SWD bleibt bei ihrem Plan Wohnen statt Kunst. Alternativen für die Künstler gibt es noch keine.

Auch wenn die Künstlergemeinschaft von der Flurstraße immer noch hofft, in den Atelierhäusern im Hinterhof bleiben zu können, ist das Ende absehbar. Die Städtische Wohnungsgesellschaft Düsseldorf (SWD) wird nicht von ihrem Vorhaben abweichen – nämlich sozialen Wohnraum zu schaffen. Das berichtete jetzt die Verwaltung im Kulturausschuss auf eine Anfrage der CDU-Ratsfraktion. Mitte Januar wurde bekannt, dass sich neun Künstler aus Flingern-Nord ein neues Domizil suchen müssen. Kurz vor Weihnachten hatten sie die Kündigung erhalten. Manche Künstler arbeiteten schon mehr als 15 Jahre in dem Hinterhaus. Ursprünglich war die Kündigung auf Ende Februar 2020 terminiert. In diesem Punkt wich die SWD von ihrem Plan ab, verlängerte die Frist um drei Monate.

Außerdem soll es Einzelgespräche geben zwischen den Mietern und der SWD. Maria Gilges hatte bereits ihren Termin, „gebracht hat das aber nichts“, sagt die Künstlerin. Ihre eigentliche Ansprechpartnerin sei krank gewesen, ihr Ersatz soll vorgeschlagen haben, „dass ich mich doch mal in der Eifel umschauen könnte“, sagt Gilges, die den Eindruck hatte, dass es niemanden so richtig interessiert, was mit ihr passiert. Die Termine der Kollegen aus dem Atelierhaus seien von der SWD krankheitsbedingt abgesagt worden, Ersatzräume – so wie die Verwaltung es im Kulturausschuss angekündigt hatte – sind bisher niemandem angeboten worden, sagt Maria Gilges, die sich schon ein paar andere Ateliers angeschaut hat. „Sobald ein Atelier frei wird, wird das vom Kulturamt veröffentlicht“, erzählt Maria Gilges. „Da stürzen sich natürlich alle drauf, wir sind ja nicht die einzigen, die suchen.“