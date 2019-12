Kommen und Gehen in Düsseldorf : Wellness mit Lomi Lomi und Papa Yen

Flingern-Nord An der Dorotheenstraße 3 hat Grace Ogwal-Schröder den Salon „Grace – Art of Beauty“ eröffnet.

Jetzt kommen ja diese Tage, an denen Frau wie Mann ein wenig mehr Wert auf sich legen, weil sie so hübsch wie möglich aussehen wollen, an Weihnachten oder Silvester. Da kann es durchaus sein, dass Grace Ogwal-Schröder etwas mehr zu tun bekommt in ihrem Wellness-Institut. Das liegt an der Dorotheenstraße 3, in den Räumlichkeiten war früher viele Jahre eine Parfümerie. 72 Quadratmeter stehen ihr zur Verfügung, das ist ausreichend Platz für einen durch eine Glasfront von der Straße aus voll einsehbaren Empfangsbereich mit vielen Urkunden und Pflegeprodukten in Regalen an den Wänden und kleinem Weihnachtsbaum an der Sitzecke sowie zwei warm eingerichteten Wohlfühlzimmern mit unterschiedlichen Lichteffekten für Massagen und Beauty-Behandlungen. Wenn hier die Tür geschlossen ist, hört der Kunde rein gar nichts mehr vom Straßenlärm.