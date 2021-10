Ausbau zur Fahrradstraße : Weitere Arbeiten an der Grafenberger Allee

Flingern-Nord Zur Optimierung des Radverkehrs in Flingern-Nord werden die Grimmstraße und Irmgardstraße aufgepflastert. Das führt zu einigen Behinderungen im Straßenverkehr.

Die Grimmstraße wird für die Bauphase von der Grafenberger Allee aus abgebunden und zur Sackgasse (Zu- und Ausfahrt über die Vautierstraße; die Einbahnstraßenregelung wird temporär aufgehoben). Eine Umleitung für den fahrenden Verkehr wird mittels Beschilderung ausgewiesen. Auch die Irmgardstraße wird von der Grafenberger Allee aus abgebunden und bis zur Margaretenstraße zur Sackgasse (Zu- und Ausfahrt über die Altenbergstraße). Eine Umleitung für den fahrenden Verkehr wird ausgeschildert. Die Zufahrten und Zugänge zu den Hauseingängen werden an beiden Straßen zu jeder Zeit gewährleistet. Planmäßig sollen die Umbauarbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

„Insgesamt wurden sechs Aufpflasterungen entlang der Grafenberger Allee geplant. An der Gehrtsstraße und Engerstraße wurden die Arbeiten bereits abgeschlossen. Neben den gerade begonnenen Umbauarbeiten an der Grimmstraße und Irmgardstraße soll auch die Einmündung an der Neanderstraße umgebaut werden. Hier laufen die Bauarbeiten bereits und neben der Aufpflasterung wird hier der vorhandene Radweg auf einer Länge von rund 150 Metern saniert“, sagt Florian Reeh, Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement. Auch im kommenden Jahr sollen weitere Bauarbeiten erfolgen. „An der Achenbachstraße geht es dann Anfang 2022 los, sobald an dieser Stelle die Kanalbauarbeiten des Stadtentwässerungsbetriebs abgeschlossen sind“, betont Reeh. Aufgrund der komplexen Gegebenheiten, die die Straße mit sich bringt, könne der fahrradfreundliche Ausbau nur abschnittsweise realisiert werden. Weitere Planungen laufen bereits, wie beispielsweise der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Schlüterstraße.