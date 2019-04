Kommen und Gehen: Viel Platz für türkische Kochkurse

Flingern-Nord „Koch Dich Türkisch“ ist von der Birken- an die Flurstraße gezogen.

Die 70 Quadratmeter großen Räume reichten für die Nachfrage zu ihren Kochkursen bald nicht mehr aus, und sie mussten sich nach geeigneteren Räumen umsehen. „Wir wollten unbedingt in Flingern bleiben, am liebsten auf der Birkenstraße. Doch da haben wir nichts gefunden“, erzählt Orhan, der schon mehrfach im TV zu sehen war mit seinen Kochkünsten. An der Flurstraße ist das Paar schließlich fündig geworden, wo es jetzt 500 Quadratmeter zur Verfügung hat. „Die eigentliche Eventfläche ist 200 Quadratmeter groß“, sagt Orkide stolz. Vom ganz in Weiß gehaltenen Verkaufsraum, wo die vielen türkischen Köstlichkeiten und dunkelroten Weinflaschen in den Regalen stehen und die Körbe mit prächtigen vielfarbigen Hamam-Tüchern einen auffälligen Kontrast bieten, geht man über Teppiche aus der Türkei in den über 100 Quadratmeter großen Raum für die Kochkurse.

Durch eine Glasdecke fällt viel Licht auf die Arbeitsplätze, an denen 20 bis 25 Kursteilnehmer alles über das türkische Essen erfahren werden. „An die Wände kommen noch Fliesen in Türkis, die an die Farbe des Meeres in der Türkei erinnern sollen“, schwärmt Orkide. Großformatige Fotos aus der Heimat ihrer Eltern am Bosporus und bunte Teppiche aus der Türkei schaffen Gemütlichkeit. Diese Erinnerungen durften bei Orhan und Okide nicht fehlen. So wie das Bild des Gründers der Republik Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, das das Paar aus ihrem ehemaligen Ladenlokal an der Birkenstraße mitbebracht hat.